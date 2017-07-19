Bankitalia: forte spinta per imprese Lazio da gare per il Giubileo

'Quasi il 60% valore gare aggiudicate (1,5mld) in regione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Il Giubileo 2025 ha avuto un forte impatto positivo sull'economia del Lazio, in particolare sui consumi e sulla spesa per investimenti in opere pubbliche secondo la valutazione degli economisti della sede di Roma della Banca d'Italia guidata da Antonella Magliocco. Gli investimenti fissi lordi degli enti territoriali del Lazio sono aumentati del 21,6% (16% media in Italia), a seguito del forte impulso fornito sia dal Pnrr sia dal Giubileo. Complessivamente, le risorse stanziate per i 332 interventi previsti dal Programma del Giubileo sono state pari a 3,8 miliardi, tre quarti da destinare a lavori pubblici e il resto a forniture di beni e servizi. Secondo le stime della sede di Roma della Banca d'Italia, contenute nel rapporto 'L'economia del Lazio', 'quasi il 60% del valore delle gare aggiudicate (1,5 miliardi sui 2,6 complessivi) e' riconducibile a societa' di capitali con sede legale nel Lazio'. Per queste imprese il valore totale delle aggiudicazioni rappresentava il 5,2% del fatturato mediamente realizzato negli ultimi cinque anni.

Ggz

(RADIOCOR) 10-06-26 14:00:05 (0428) 5 NNNN