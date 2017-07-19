Bankitalia: forte spinta per imprese Lazio da gare per il Giubileo -2

Export trainato da farmaceutica; cresce credito per le big (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Al di la' dell'effetto Giubileo, l'anno scorso l'attivita' economica e' cresciuta a un ritmo moderato, come nel resto del Paese: secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter) della Banca d'Italia, l'aumento e' stato dello 0,6% in termini reali (0,5 in Italia), la meta' rispetto alla variazione dell'anno precedente. Nell'industria la crescita del valore aggiunto e' stata sospinta nuovamente dall'export, aumentato complessivamente del 9,6 per cento. In particolare, le vendite all'estero sono state trainate dal comparto farmaceutico (+17,7) che ha raggiunto la meta' delle esportazioni di beni della regione. Nel settore delle costruzioni l'aumento del valore aggiunto (+3,6 per cento) ha beneficiato degli investimenti in opere pubbliche. Le condizioni economiche e finanziarie delle imprese permangono nel complesso favorevoli. I prestiti bancari sono tornati ad aumentare (+8,2%), dopo la flessione del biennio precedente; l'incremento ha interessato le sole imprese di maggiore dimensione, a fronte di un calo per quelle piu' piccole. Il tasso di deterioramento e' sceso all'1,1% (dall'1,5 nel 2024), con riduzioni sia per le imprese (dal 3,3 al 2,7%) sia per le famiglie consumatrici (dallo 0,8 allo 0,6%).

Ggz

(RADIOCOR) 10-06-26 14:00:45 (0440) 5 NNNN