Bankitalia: Eurocoin e' marginalmente cresciuto in aprile a 0,52

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, -05 mag In aprile l'indicatore Eurocoin si e' collocato su un livello di poco superiore a quello del mese precedente (0,52 da 0,48). Lo rende noto la Banca d'Italia, spiegando che l'andamento riflette il miglioramento degli ordinativi industriali e di alcuni indicatori di domanda, a fronte del peggioramento dei climi di fiducia di imprese e famiglie.

Eurocoin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti piu' erratiche (stagionalita', errori di misura e volatilita' di breve periodo). E' pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.

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(RADIOCOR) 05-05-26 09:30:00 (0218) 5 NNNN