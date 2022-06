Bankitalia: aziende lombarde industria prevedono -1,4% fatturato nel 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 giu - Per il 2022 le aziende lombarde dell'industria prevedono una diminuzione dell'1,4% del fatturato (depurato dagli effetti dell'inflazione) e il perdurare delle difficolta' di approvvigionamento. E' quanto emerge dal rapporto 'L'Economia della Lombardia' presentato oggi da Bankitalia secondo cui oltre i due terzi delle imprese si attendono riduzioni dell'attivita' a causa del conflitto in Ucraina, principalmente attraverso un ulteriore aumento dei prezzi energetici e una diminuzione della domanda di beni, per via diretta o indiretta. Per far fronte al peggioramento congiunturale atteso, le aziende prefigurano per l'anno in corso interventi articolati. Secondo l'indagine, una parte degli aumenti dei prezzi alla produzione verra' traslato in un aumento dei prezzi di vendita dei beni prodotti mentre un'altra parte verra' compensata da una riduzione dei margini di profitto delle imprese. I rincari e le strozzature dell'offerta di beni intermedi comporteranno anche un allungamento dei tempi di consegna delle merci. Molte imprese stanno inoltre valutando una diversificazione dei fornitori e il 18% delle aziende mette in conto di dover ridurre o sospendere temporaneamente le attivita'. Si tratta in particolare di aziende che hanno maggiori difficolta' nel mettere in atto strategie di rimodulazione dei prezzi e stanno attivando con maggiore frequenza revisioni nelle catene di fornitura.

