Bankitalia: +80% spesa turisti in Italia nel trimestre giugno-agosto

Incremento analogo per viaggiatori italiani all'estero (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Lo scorso agosto la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 2,6 miliardi, in linea con il saldo nello stesso mese del 2021 e lievemente superiore a quello del 2019 (che si attestava a 2,3 miliardi). Lo segnala la Banca d'Italia che ricorda come il turismo rappresenti un importante settore dell'economia italiana, "con un forte potenziale in termini di crescita e di occupazione nonche' di integrazione sociale e culturale". Le entrate turistiche (pari a 6,3 miliardi) sono aumentate di circa il 35 per cento rispetto ad agosto dello scorso anno, mentre le uscite (pari a 3,8 miliardi) di quasi l'80 per cento, colmando quasi interamente il ritardo nel recupero rispetto alle entrate.

Nel trimestre giugno-agosto "sia la spesa degli stranieri in Italia sia quella dei viaggiatori italiani all'estero sono state di circa l'80 per cento superiori a quelle del corrispondente periodo del 2021".

Ggz

