Bankitalia: +34mln saldo bilancia turistica maggio, 2mld maggio 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Nel mese di maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica ha registrato un avanzo di 34 milioni, a fronte di un saldo positivo di 78 milioni nello stesso mese dell'anno precedente e di un avanzo di 2.072 milioni a maggio 2019. Lo rileva la Banca d'Italia nell'indagine campionaria sul turismo internazionale che ha compiuto ormai 26 anni. L'indagine di via Nazionale e' basata su interviste e conteggi di viaggiatori residenti e non residenti in transito alle frontiere italiane (valichi stradali e ferroviari, porti e aeroporti internazionali).

Rispetto a maggio 2020 le spese dei viaggiatori stranieri in Italia sono cresciute del 62,4% (775 milioni da 477 milioni); quelle dei viaggiatori italiani all'estero sono cresciute dell'85,9% (da 398 a 741 milioni); entrambi i flussi permangono su livelli ampiamente inferiori a quelli rilevati nel 2019.

Gli effetti della pandemia, nota la Banca d'Italia, hanno reso particolarmente evidente la rilevanza di questo settore: nel 2020 la drastica contrazione dei flussi turistici in entrata ha avuto conseguenze sul Pil nazionale, solo parzialmente compensate dalla riduzione dei flussi in uscita; la resilienza delle imprese del settore turistico e del suo indotto e' stata messa alla prova come mai accaduto nel recente passato.

