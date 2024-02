Bangladesh: premio Nobel Yunus sfrattato da due aziende da lui fondate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - La banca del Bangladesh Grameen Bank ha confermato di aver sfrattato il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus da due aziende da lui fondate, a poche settimane dalla sua condanna, sospesa in appello. Il governo costrinse Muhammad Yunus a dimettersi dalla Grameen Bank nel 2011, ma gli lascio' la gestione di decine di aziende da lui stesso fondate. E' stato l'attuale presidente della banca a confermare la nomina da parte del cda di nuovi dirigenti a capo di almeno due societa' controllate da Yunus. Il consulente legale capo della Grameen Bank, Masud Akhter, ha annunciato in un comunicato che Saiful Majid e' ora presidente di Grameen Telecom (che possiede il 34% della principale rete di telefonia mobile del Paese) e di Grameen Kalyan. Majid ha spiegato alla stampa che queste "sono filiali della Grameen Bank", in quanto Muhammad Yunus e la sua famiglia "non sono proprietari delle societa'".

Muhammad Yunus, 83 anni, si e' fatto un nome sollevando milioni di persone dalla poverta' attraverso la sua pionieristica banca di microcredito, la Grameen Bank. Ma da tempo e' in rotta con il primo ministro Sheikh Hasina che lo ha accusato di 'succhiare il sangue' dei poveri.

red-Bla

