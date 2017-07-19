Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bandi: Open Fiber apre candidature per appalti su aree bianche -2-

            Lavori, servizi e forniture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - La gamma degli affidamenti e' molto ampia e include le seguenti categorie merceologiche: forniture ottiche cavi in fibra ottica; forniture ottiche accessori fibra ottica; fornitura ottiche telai armadi e muffole; forniture strutture di ricovero apparati fibra ottica; fornitura tritubo monotubo e minitubi; fornitura chiusini stradali; fornitura pozzetti prefabbricati; fornitura di apparati fwa e ponti radio; fornitura sistemi di monitoraggio rete otdr; fornitura apparati di rete attiva di accesso e apparati di trasporto; fornitura e posa in opera di strutture porta antenne; lavori per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione; lavori per le attivita' di ripristino del manto di usura e/o asfalto colato; servizi tecnico professionali (dl e cse); servizi di logistica industriale e commerciale.

            Fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 30-11-25 10:07:31 (0162)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.