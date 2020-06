Bandi: il Demanio affida i servizi tecnici per il Palazzo della Marina a Roma

Avviso di progettazione in due lotti per oltre 1,4 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - L'Agenzia del Demanio (direzione Servizi al patrimonio), manda in gara un bando suddiviso in due lotti per il servizio di verifica della vulnerabilita' sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita' Bim e progettazione di fattibilita' tecnico-economica da restituire in modalita' Bim per alcuni beni statali dello Stato situati nelle Regioni Lazio e Toscana e in uso alla Marina Militare. L'importo complessivo e' di quasi 1,5 milioni di euro. Il lotto n.1 - del valore pari esattamente a 1.337.949,13 euro - prevede i servizi tecnici sull'edificio ministeriale del Palazzo della Marina a Roma. Il lotto n.2 - pari esattamente a 118.087,58 euro - riguarda invece la Palazzina Comando della Marina a Livorno e relativi spazi. Gli interventi vanno eseguiti in 385 giorni. Ciascun concorrente puo' presentare un'offerta per tutti e due i lotti, ma potra' aggiudicarsene al massimo uno. Offerte entro il 24 luglio 2020.

