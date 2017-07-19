Banda larga: Urso, progetto Bul completato al 98% entro prossimo mese

Italia sta diventando Hub cavi sottomarini a fibra ottica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 13 nov - "Il progetto Banda Larga, Banda Ultralarga, Bul, entro il prossimo mese sara' completato al 98%, mentre proseguono gli interventi di posa di nuova rete a fibra, grazie a misure che derivano da risorse del Pnrr, come Italia 1 giga, il Piano Italia 5G e certamente anche la connessione, come ben sanno i comuni, con le scuole e sanitarie". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci. "Il Paese - ha aggiunto Urso - sta completando la sua rete a fibra ottica, che accanto alla rete elettrica, che e' una delle piu' performanti al mondo, e accanto al fatto che si sono completate le connessioni marittime sottomarine dei cavi a fibra ottica, per cui l'Italia sempre piu' sta diventando l'hub dei grandi cavi sottomarini a fibra ottica che congiungono l'Europa al sud del mondo, in modo specifico al sud-est e all'Asia".

