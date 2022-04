Banco Bpm: vertici, guerra Ucraina rischia di oscurare ripresa economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - 'Le conseguenze del conflitto in Europa rischiano di oscurare quella ripresa che, grazie alla capacita' del nostro Paese di reagire e ripartire, ha permesso nel 2021 di raggiungere risultati di alto livello, in tutti i settori'. Lo scrivono il presidente e l'a.d. di Banco Bpm, Massimo Tononi e Giuseppe Castagna, nella lettera ai soci inclusa nella dichiarazione non finanziaria 2021. 'E' stata una rinascita cui anche noi abbiamo partecipato supportando il tessuto produttivo e sociale e rafforzando il processo di integrazione dei fattori Esg nel nostro modello operativo e di business, nella convinzione che la sostenibilita' sia necessaria al consolidamento dello sviluppo economico e che la nascente coscienza collettiva su queste tematiche debba trasformarsi in azioni concrete, misurabili e prospettiche', aggiungono. I vertici dell'istituto sottolineano che 'anche in un momento come questo vogliamo perseverare in una visione di lungo termine, incrementando capacita' e strumenti, senza ignorare gli impatti di questi eventi globali sulla societa' e sui settori produttivi e di investimento'.

