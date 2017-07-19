Banco Bpm: sostiene il Cammino di Francesco, rete da 1.500 km nel Centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Banco Bpm sostiene il progetto Cammino di Francesco, la rete di itinerari dedicati ai luoghi francescani del Centro Italia che si estende per 1.546 chilometri tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Il progetto e' promosso dall'Associazione Vie e Cammini di Francesco, nell'ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla morte del Santo patrono d'Italia.

La sponsorizzazione della banca ha finanziato gli allestimenti e gli arredi dell'Ufficio del Pellegrino a Santa Maria degli Angeli, oltre alla produzione e distribuzione di mappe, materiali promozionali, gadget e cartelli di orientamento. Le mappe sono state inserite nei kit destinati ai partecipanti al Go! Franciscan Youth Meeting, che dal 3 al 6 agosto scorso ha riunito migliaia di giovani provenienti da tutta Europa.

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(RADIOCOR) 15-08-26 12:35:56 (0240) 5 NNNN