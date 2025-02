Banche: Unindustria, con 'desertificazione' rischio aumento usura

'Incentivi per tenerli aperti, e' anche un tema di sicurezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Il fenomeno della 'desertificazione' della rete fisica delle banche operanti in Italia, rilanciato oggi da un report del sindacato First Cisl, viene commentato da Unindustria che vede il rischio di un'espansione del fenomeno dell'usura nei territori ormai prici della rete fisica bancaria. "C'e' il rischio concreto di un incremento dell'usura e del riciclaggio nei territori abbandonati dagli istituti di credito" afferma il Vicepresidente Unindustria, Giuseppe Spadafora. "Un'impresa che non trova piu' una banca a cui chiedere credito, se e' disperata, si rivolge a chiunque glielo offra. Lo stesso vale per le famiglie. E noi sappiamo bene chi e' sempre pronto a prestare denaro con tassi e metodi che non si discutono". L'esponente di Unindustria aggiunge che se "quasi meta' dei comuni italiani e' ormai priva di sportelli bancari, non stiamo parlando di normali dinamiche di settore, ma di una trasformazione strutturale con effetti devastanti. Soprattutto perche' avviene mentre, paradossalmente, lo Stato e la politica predicano l'inclusione finanziaria, la lotta al contante e la necessita' di rafforzare il sistema bancario". Per Spadafora servono allora "incentivi per mantenere gli sportelli aperti nelle aree piu' a rischio e, se necessario, obblighi precisi per evitare che interi comuni restino senza servizi bancari.

La desertificazione bancaria e' una questione di sicurezza nazionale, oltre che economica".

com-Ggz

(RADIOCOR) 07-02-25 18:43:22 (0592) 5 NNNN