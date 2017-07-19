Banche: Ue avvia consultazione su revisione norme aiuti di Stato istituti in difficolta' -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 mar - Nel complesso, la valutazione conclude che le norme sugli aiuti di Stato alle banche in difficolta' 'hanno ampiamente raggiunto il duplice obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria e al contempo mitigare le distorsioni della concorrenza, risultando quindi ampiamente efficaci come quadro normativo in materia di aiuti di Stato'. Gli aiuti di Stato 'hanno svolto un ruolo cruciale nel ripristinare la fiducia dei mercati nel periodo di maggiore stress (il periodo della crisi finanziaria globale e della crisi del debito sovrano 2007-2013), insieme alla politica monetaria e al sostegno esterno ai paesi per i quali la minaccia alla stabilita' finanziaria era piu' profondamente radicata nella loro economia'. Il ruolo degli aiuti di Stato si e' attenuato, pur rimanendo rilevante, negli anni successivi, quando lo stress finanziario si e' gradualmente ridotto e sono state attuate importanti iniziative in particolare l'adozione di requisiti di regolamentazione bancaria piu' rigorosi, in linea con i principi di Basilea III, e l'istituzione di quadri unici di vigilanza e risoluzione bancaria.

Ci sono stati effetti complessivamente positivi, seppur limitati, sul miglioramento della capacita' di erogazione di prestiti da parte degli istituti di credito alle imprese non finanziarie durante il periodo di crisi. Tuttavia, 'si sono riscontrate alcune discrepanze nell'accesso al credito a seconda delle dimensioni delle imprese. Infatti, le piccole e medie imprese hanno dovuto affrontare condizioni di credito piu' difficili rispetto alle imprese piu' grandi, anche a causa della loro intrinseca maggiore rischiosita' e della loro forte dipendenza dal finanziamento bancario rispetto a meccanismi di finanziamento alternativi'.

Per quanto riguarda l'impatto sul ripristino della redditivita' delle banche, - i livelli di quasi tutti gli indicatori rilevanti analizzati, registrati dalle banche che hanno ricevuto gli aiuti, sono conversi verso i livelli registrati dalle banche che non hanno ricevuto aiuti (generalmente entro il periodo di cinque anni previsto dalla Commissione, con alcune eccezioni, come per il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti). Infine, si e' concluso che non e' possibile trovare un insieme di indicatori statisticamente significativi e relative soglie facilmente applicabili per distinguere chiaramente, ex ante e con sufficiente sicurezza, le banche che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che ripristinino la propria redditivita' e quelle che non potrebbero.

E ancora: non vi sono prove che gli aiuti concessi abbiano causato una significativa distorsione del mercato. In sostanza, la valutazione 'conclude che questi risultati suggeriscono che la condizionalita' degli aiuti di Stato, tipica dei casi di aiuti individuali, ha probabilmente contribuito a mitigare le distorsioni della concorrenza'. E che 'la disciplina di mercato da parte delle banche percepite come 'troppo grandi per fallire' e' aumentata, sia in termini di prezzi dei depositi che di prezzi complessivi delle passivita''.

Quanto alle misure di ripartizione degli oneri a carico degli azionisti e dei creditori subordinati, queste 'si sono dimostrate complessivamente efficaci nel rafforzare la disciplina di mercato e nel contenere l'azzardo morale'. In conclusione, 'le norme sugli aiuti di Stato alle banche in difficolta' si sono dimostrate sostanzialmente adeguate allo scopo. Le norme sembrano essere state in gran parte efficaci nel raggiungere il duplice obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria e al contempo mitigare le distorsioni della concorrenza. Tuttavia, e' necessario aggiornarle per riflettere gli ultimi sviluppi legislativi e di mercato'.

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(RADIOCOR) 17-03-26 13:03:06 (0338) 5 NNNN