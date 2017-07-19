Banche: Tajani, tassa su buyback e' errore, spaventa il mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - La tassazione sul buyback 'e' un errore per una serie di motivi: perche' penalizza le casse e si finisce per spaventare il mercato.

Quando si parla di regole per la finanza bisogna stare molto attenti'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un'intervista a Class Cnbc in occasione del Forum Teha di Cernobbio. 'Non ci deve essere alcuna azione preordinata contro le banche, perche' le banche servono a raccogliere risparmi e a erogare prestiti. E le imprese senza banche non funzionano', ha detto il Ministro. 'La Bce, in questo momento, ha un grande dovere: ridurre ancora il costo del denaro e acquistare titoli Stato dell'Unione europea e quindi abbassare la forza dell'euro nei confronti del dollaro. In questo modo ci sarebbero piu' soldi per l'economia industriale e per la collettivita'', ha concluso.

