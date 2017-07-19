Banche: S&P, da shock energia ombre su outlook qualita' asset istituti Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - Lo shock energetico solleva un'ombra sulle prospettive relative alla qualita' degli asset delle banche dell'Unione europea. E' quanto emerge da un report di S&P Global Ratings, secondo cui un peggioramento delle condizioni macroeconomiche comportera' un moderato aumento dei costi del credito per le banche europee nel 2026. Secondo l'agenzia di rating, questo aumento "incidera' in misura contenuta sulla redditivita' di molte banche oggetto di rating", anche perche' i ricavi dovrebbero mantenersi solidi e i bilanci sono generalmente in buona salute. "I rischi al ribasso sono aumentati e uno shock energetico prolungato potrebbe compromettere la qualita' degli asset delle banche, in particolare nei settori aziendali piu' vulnerabili: automobilistico, aereo, marittimo, chimico e agricolo", ha detto Nicolas Charnay, analista di S&P Global Ratings, spiegando che "l'aumento dei rendimenti potrebbe inoltre ridurre la domanda di credito e la qualita' degli attivi nei settori sensibili ai tassi, come quello immobiliare commerciale". Secondo S&P, in uno scenario negativo, che interessasse anche il mercato del lavoro, le pressioni sulla capacita' di spesa delle famiglie potrebbero iniziare a farsi sentire nei portafogli di credito al consumo delle banche e nei settori della vendita al dettaglio non alimentare e dei beni di consumo.

Ars.

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