Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Banche: Salvini, Giorgetti al lavoro su infrazione Ue golden power

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - 'Ci sta lavorando il ministro Giorgetti'. Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivando a un convegno a Milano, a chi gli chiedeva un commento sull'avvio della procedura di infrazione sul golden power da parte dell'Ue. Il titolare del Mef, aggiunge il leader della Lega, 'e' un ottimo ministro dell'economia'.

            Enr-

            (RADIOCOR) 24-11-25 10:32:13 (0166) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.