Banche: Salvini, Giorgetti al lavoro su infrazione Ue golden power
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - 'Ci sta lavorando il ministro Giorgetti'. Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivando a un convegno a Milano, a chi gli chiedeva un commento sull'avvio della procedura di infrazione sul golden power da parte dell'Ue. Il titolare del Mef, aggiunge il leader della Lega, 'e' un ottimo ministro dell'economia'.
