Banche: Salvini, 'contributo' non va estorto, ma chiesto col dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - 'Nessuno scontro. I soldi non vanno estorti, vanno chiesti con un dialogo, un confronto e delle riunioni a chi i soldi li sta guadagnando durante un periodo complicato per molti'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini, a chi gli chiedeva dell'ipotesi di un contributo da parte degli istituti di credito in vista della prossima manovra di bilancio. 'I numeri - ribadisce piu' volte - dicono che dal 2022 al 2025 le banche italiane hanno fatto 160 miliardi di euro di utili. Sono contento per loro, se una piccola parte di questi utili tornera' nelle tasche degli italiani saro' ancora piu' contento'.

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(RADIOCOR) 25-08-26 15:09:53 (0395) 5 NNNN