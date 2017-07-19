Banche: Riesame si riserva su ricorso Luxottica, decisione a giorni
L'udienza si e' tenuta in assenza del pm (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - I giudici del Tribunale del Riesame si sono riservati di decidere sul ricorso di Luxottica relativo al sequestro di un dispositivo elettronico del presidente di Delfin, Francesco Milleri, avvenuto lo scorso novembre nell'ambito dell'inchiesta della procura milanese sulla scalata di Mps a Mediobanca. La decisione dovrebbe arrivare a giorni, al massimo all'inizio della prossima settimana.
L'udienza di oggi, a quanto si apprende, si e' tenuta in assenza del pubblico ministero a causa di un anticipo dell'orario di convocazione. Per questo e' ragionevole pensare che il pm possa richiedere una nuova udienza a cui partecipare per esporre la propria posizione.
