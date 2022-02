Banche: Patuelli, primi germogli su tassi, lavoro sara' meno aspro

'Ma la stagione dei redimenti zero non e' finita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - 'Non e' ancora finita la fase dei tassi zero. Ci sono alcuni tassi di mercato che danno dei primi sintomi di germoglio, le banche in Italia si sono abituate a operare fruttuosamente con dei tassi veramente rasoterra'. Cosi' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine del congresso Assiom Forex in corso a Parma, ha chi gli chiedeva gli effetti sui bilanci delle banche dell'imminente rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. 'Se - prosegue - ci sara' un minimo ritorno alla normalita', come l'ha giustamente citato il governatore Visco, normalita' significa che non ci siano piu' dei tassi passivi, a questo punto penso che il lavoro possa essere meno aspro'.

