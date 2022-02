Banche: Patuelli, in fase M&A ragionare di piu' in chiave europea

'Ma osservo distante mercato per non interferire' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - Il consolidamento delle banche italiane, in particolare di quelle medio-piccole, e' un fase 'avviata da trent'anni ed e' stata accelerata dalle crisi bancarie dal 2005 in poi. Noi dobbiamo ragionare di piu' in una chiave europea. Il mercato bancario e' europeo, non dobbiamo ragionare nazionalisticamente e, di conseguenza, dobbiamo vedere di essere sempre piu' protagonisti nel contesto dell'Unione bancaria europea'. Cosi' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine del congresso Assiom Forex, ha commentato l'attuale fase di risiko bancario in Italia (senza entrare nel merito di nessuna operazione). 'Io vedo un mercato bancario, soprattutto in Italia, quantomai vivo e vitale. Ho grande rispetto del mercato e quindi lo seguo da una posizione distinta e distante per non interferire su operazioni di mercato'. E a chi gli chiedeva se vedesse il rischio che gli istituti italiani diventassero preda di gruppi stranieri, ha spiegato: 'Il mercato e' il mercato. Noi siamo attori bancari all'interno dell'Unione bancaria europea e, di conseguenza, non siamo difesi dalle Alpi e da confini insormontabili. Siamo in un'economia aperta e in un sistema aperto di regole di carattere bancario. La nazionalita' delle banche e' un elemento stemperato negli anni dell'Unione bancaria'.

Enr-

(RADIOCOR) 12-02-22 13:47:23 (0111) 5 NNNN