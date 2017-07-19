Banche: ok Parlamento Ue nuove norme risoluzione per gestire piu' efficacemente fallimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - Nelle procedure di insolvenza o risoluzione, i sistemi di garanzia dei depositi - finanziati dal settore e che coprono fino a 100.000 euro - avranno la priorita' piu' elevata nei rimborsi. Seguono i depositanti al dettaglio e le pmi, poi le piccole autorita' pubbliche, quali municipi e autorita' regionali, purche' non siano investitori professionali. Oltre alla garanzia standard di 100.000 euro per depositante e per banca, saranno coperti anche alcuni depositi legati a operazioni immobiliari, da 500.000 fino a 2.500.000 euro a seconda dei casi. Ora il quadro di risoluzione - che consente di ristrutturare o liquidare una banca in dissesto salvaguardando stabilita' finanziaria e depositanti - sara' esteso anche alle banche piccole e medie, se di interesse pubblico.

Per accedere a fondi esterni, azionisti e creditori delle banche in dissesto dovranno assorbire perdite pari ad almeno l'8% del totale delle passivita' e dei fondi propri. Il meccanismo 'bridge the gap' consentira' ai fondi di garanzia dei depositi di contribuire a raggiungere questa soglia, facilitando un'uscita ordinata dal mercato. I deputati hanno chiesto di semplificarne l'uso, in particolare per le banche piu' piccole. I paesi Ue potranno inoltre utilizzare i fondi di garanzia anche a fini preventivi o alternativi, per evitare il fallimento o garantire l'accesso ai depositi.

Il pacchetto comprende tre atti legislativi: direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Brrd), regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (Srmr), direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (Dgsd).

Aps.

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