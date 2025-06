Banche: la Ue vuole uno scatto nelle cartolarizzazioni, requisiti patrimoniali ridotti -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 giu - Saranno semplificati i modelli di segnalazione, la cui revisione sara' effettuata dall'Eba distinguendo tra campi obbligatori e facoltativi. La segnalazione delle informazioni a livello di prestito non dovrebbe essere richiesta per esposizioni altamente granulari e a breve termine, come le esposizioni relative a carte di credito o alcuni prestiti al consumo.

VIGILANZA - Il comitato per le cartolarizzazioni delle autorita' Ue di vigilanza (Eba, Eiopa, Esma) sara' coordinato in modo permanente dall'Eba.

PMI - Per agevolare la cartolarizzazione dei prestiti alle pmi e lo sviluppo di cartolarizzazioni transfrontaliere che coinvolgono esposizioni provenienti da piu' Stati membri si propone una modifica del requisito di omogeneita' (in base al quale le attivita' cedute a una societa' veicolo per la cartolarizzazione devono essere siano sufficientemente simili tra loro in modo da rendere prevedibili e gestibili i rischi sottostanti per gli investitori): viene soddisfatto quando almeno il 70% del pool di esposizioni sottostante e' costituito da prestiti alle pmi (invece dell'attuale 100% per i pool composti da esposizioni provenienti da giurisdizioni diverse). La parte rimanente del pool dovrebbe poter includere altri tipi di esposizioni, anche provenienti da Stati membri diversi, senza pregiudicare lo status di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata. Un elemento importante e' che il rating delle transazioni non sara' piu' legato al rating della banca, cosa che creera' piu' spazio di manovra per attrarre l'interesse di investitori e risparmiatori.

REQUISITI BANCHE - I requisiti patrimoniali vengono ridotti per le esposizioni considerate meno rischiose, evitando che le banche detengano livelli di capitale 'inutilmente elevati', modifica ritenuta 'particolarmente utile' per le banche in qualita' di emittenti di tali operazioni, in particolare quando detengono posizioni di primo livello o "senior". In tal modo le cartolarizzazioni di portafogli meno rischiosi potranno beneficiare di ulteriori riduzioni di capitale rispetto alle cartolarizzazioni considerate piu' rischiose (ovvero con portafogli sottostanti piu' rischiosi).

Inoltre, vengono concesse significative riduzioni di capitale per le 'tranche senior' nelle cartolarizzazioni resilienti, in cui i rischi specifici sono stati ampiamente mitigati e che rispettano una serie di garanzie. Garanzie che riducono i rischi per quella 'tranche' e assicurano che sia solidamente protetta dalle perdite. Spiega la Commissione che questo consente a tali 'tranche' di beneficiare di requisiti patrimoniali inferiori, rispetto alle 'tranche' di cartolarizzazioni che non soddisfano le garanzie.

L'attuale quadro normativo e' piuttosto insensibile al rischio, viene indicato nella proposta di regolamento, in quanto prevede solo due limiti minimi di ponderazione del rischio fissi per le posizioni senior: un limite minimo del 10% per l'esposizione a una posizione senior di operazioni semplici, trasparenti e standardizzate e un limite minimo del 15% per l'esposizione a una posizione senior di operazioni non standardizzate.

RISERVA LIQUIDITA' - L'estensione dell'ammissibilita' delle cartolarizzazioni all'inclusione in queste riserve e' considerata un fattore importante per attrarre investimenti, in quanto offre agli operatori di mercato la prospettiva di trovare opportunita' di negoziazione con controparti sui mercati dei capitali, compresi gli istituti di credito. Negli anni di abbondante liquidita' delle banche centrali e bassi tassi di interesse, le banche hanno mantenuto le proprie cartolarizzazioni come garanzia per le operazioni di politica monetaria delle banche centrali, anziche' investire in cartolarizzazioni al fine di utilizzarle nelle proprie riserve di liquidita'. Con l'allontanamento dal contesto di politica monetaria anticrisi, indica la Commissione, le banche potrebbero essere ulteriormente incentivate a gestire attivamente e diversificare il profilo di investimento delle proprie riserve di liquidita'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

