Banche: la Ue vuole uno scatto nelle cartolarizzazioni, requisiti patrimoniali ridotti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 giu - E' un passaggio di fase quello che viene riflesso nelle proposte comunitarie per le cartolarizzazioni: si tratta dell'aggregazione di prestiti e debiti detenuti da banche e istituti finanziari, che vengono raggruppati in nuovi prodotti da vendere agli investitori. Obiettivo della revisione normativa e' liberare capitale bancario per nuovi prestiti a famiglie e imprese oltreche' consentire una piu' ampia condivisione del rischio di credito al di fuori del sistema bancario. Dice adesso Bruxelles che 'la maggior parte delle misure introdotte dopo la crisi finanziaria globale ha reso il trattamento normativo della cartolarizzazione piu' conservativo e ha mitigato i rischi, ma non e' riuscita a stimolare lo sviluppo del mercato'. Mercato di cui si avverte la necessita' attualmente. Le modifiche proposte, assicura la Commissione, garantiscono che le banche mantengano solidi requisiti patrimoniali 'concentrandosi solo su aspetti mirati della regolamentazione prudenziale per i quali le evidenze suggeriscono la necessita' di adeguamenti'. D'altra parte solo l'1,5% del volume totale delle attivita' ponderate per il rischio delle banche nella Ue corrisponde alle posizioni in cartolarizzazione delle banche. Una esposizione assai limitata, dunque. Di qui l'obiettivo principale: rendere i requisiti prudenziali per le banche piu' sensibili al rischio effettivo che si corre.

Il 'pacchetto' comunitario include anche delle bozze di modifica al regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidita' (Lcr), che sono oggetto di un periodo di consultazione di quattro settimane. Il coefficiente riguarda l'ammontare di attivita' liquide che una banca deve detenere per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidita' a breve termine. Nelle prossime settimane Bruxelles pubblichera' i progetti di modifica al regolamento delegato Solvency 2 per raccogliere opinioni. Riguardano il quadro prudenziale per le assicurazioni per tenere meglio conto dei rischi effettivi di cartolarizzazione ed eliminare i costi prudenziali superflui per gli assicuratori che investono in cartolarizzazioni.

Bruxelles parla di 'ostacoli indebiti all'emissione e agli investimenti', nega che si tratti di una corsa al ribasso degli standard di stabilita' e vigilanza finanziaria precisando che il mercato delle cartolarizzazioni Ue e' radicalmente diverso da quello americano. Quanto alla probabilita' che le banche utilizzeranno lo spazio offerto dalla nuova regolazione, che dovra' passare al vaglio di Parlamento e Consiglio Ue, Bruxelles non si sbilancia limitandosi a indicare che 'ci si aspetta che gli istituti finanziari si impegnino maggiormente in attivita' di cartolarizzazione e, soprattutto, che utilizzino l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali per erogare prestiti aggiuntivi a famiglie e imprese'. Riconosce poi che in ogni caso 'non rappresenta una soluzione miracolosa per le esigenze di finanziamento europee', bensi' ne e' solo una componente.

DUE DILIGENCE - Bruxelles punta alla riduzione degli obblighi: gli investitori non dovranno piu' verificare determinate informazioni quando il venditore del titolo cartolarizzato ha sede ed e' soggetto a vigilanza Ue (le cui autorita' competenti sono gia' responsabili della verifica del rispetto di tali obblighi); nel mercato secondario avranno piu' tempo per completare le loro valutazioni di 'due diligence' e gli investimenti a basso rischio garantiti da banche multilaterali di sviluppo saranno esentati dall'obbligo di 'due diligence'. Sebbene gli investitori in cartolarizzazioni extra-Ue potranno beneficiare anche di una serie di obblighi piu' snelli, dovranno comunque verificare il rispetto, da parte delle parti 'sell side', di vari requisiti attualmente previsti dal regolamento sulle cartolarizzazioni.

