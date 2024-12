Banche: l'88% in Italia avra' strategia per Generative AI entro 2025 (Deloitte)

Nel 38% dei casi e' gia' operativa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - L'88% delle banche italiane avra' una strategia per la Generative AI entro il 2025 (nel 38% dei casi gia' operativa). Inoltre, per l'80% degli istituti di credito nazionali, le iniziative di GenAI sono parte integrante di una piu' ampia strategia per lo sviluppo della AI. Queste alcune delle principali evidenze emerse dall'indagine condotta da ABI Lab con il supporto metodologico di Deloitte nell'ambito dell'Osservatorio Fintech Innovation. La ricerca e' stata condotta su un campione di 16 istituti di credito nazionali, che rappresentano il 76% dell'attivo a livello nazionale e il 79% del numero di dipendenti. Sei banche italiane su dieci dichiarano progetti di AI in produzione, mentre il 69% degli istituti finanziari segnala di essere attualmente in una fase di sperimentazione dei progetti GenAI. Per il 69% delle banche italiane il budget GenAI e' parte del budget complessivo di AI, ottimizzando le risorse e favorendo sinergie tra progetti, mentre solo il 13% delle realta' italiane ha dedicato un budget specifico per l'intelligenza artificiale generativa. Il trend di investimenti per iniziative legate all'intelligenza artificiale e' in crescita: l'82% delle banche prevede un budget in aumento per le progettualita' legate all'AI, il 38% in modo significativo (cioe' oltre il 10%), e il 44% in modo moderato, quindi fino ad un massimo del 10% degli investimenti. Questo andamento si riscontra anche se si analizza piu' strettamente la sola GenAI, dove circa l'88% degli istituti di credito indica un incremento significativo o moderato degli investimenti previsti nei prossimi anni. Tra i fattori principalmente considerati nel valutare un investimento in GenAI, l'80% delle banche considera i ricavi e benefici attesi, il 67% i costi e investimenti necessari, e sempre il 67% dei rispondenti i rischi e la compliance.

Riguardo alle aspettative dei player bancari su ritorno dell'investimento dei progetti dedicati alla GenAI, il 75% non indica un periodo di ROI preciso, mentre il 13% risponde 'da 6 mesi a meno di 1 anno'. La strategia di costruire internamente i propri sistemi di GenAI e' utilizzata prevalentemente per le attivita' di studio e progettazione, risk management, audit e assurance (indicate da oltre il 40% delle banche), mentre la formazione, l'implementazione architetturale, la manutenzione e lo sviluppo seguono principalmente logiche di esternalizzazione. Il 54% delle banche ha in corso partnership attive con aziende ICT/BigTech per lo sviluppo di iniziative di GenAI, mentre le sinergie future saranno realizzate principalmente con software Vendor e fintech/start up, indicate rispettivamente al 55% e 45% dei casi.

com-

(RADIOCOR) 22-12-24 13:20:24 (0251) 5 NNNN