Banche: Giorgetti, Abi? Nessuno favorevole a pagare tasse, e' sacrificio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - 'Io non ho mai visto nessuno che e' favorevole a pagare le tasse. Per definizione, e' un sacrificio'. Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un videocollegamento a un evento organizzato da 'Il Gazzettino', in merito alla posizione dell'Abi sul possibile contributo degli istituti di credito alla manovra finanziaria del governo. 'Nella scienza delle finanze - spiega il titolare del Mef - ci sono interi tomi che parlano del sacrificio fiscale e, per questo, dobbiamo dare un sollievo piu' possibile in base alla capacita' di ciascuno di sopportare, purtroppo, questo sacrificio'.

