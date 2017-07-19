Dati
            Banche: Freni, Sella guida illuminata, l'Italia piange un grande italiano

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 'L'Italia piange oggi la scomparsa di un grande italiano, un imprenditore illuminato che ha fatto della sua attivita' e della sua persona un fiore all'occhiello per il Paese. Alla guida dell'omonimo gruppo per oltre sessant'anni, Maurizio Sella ha rappresentato in pieno quello spirito di servizio che contraddistingue il sistema bancario e imprenditoriale.

            Non dimenticheremo il suo esempio'. Cosi', in una nota, il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni.

