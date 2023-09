Banche: Enria difende strette su requisiti patrimoniali, "sbagliati paragoni con Usa" -2

"Io applicherei in automatico tutti gli standard di Basilea" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Santiago de Compostela, 14 set - Per quanto riguarda l'attuazione sugli standard finali di Basilea III (sulla quale in Europa e' stata raggiunto un accordo legislativo a meta' giugno), Enria indica che 'ora dovremmo tutti accettare che questi standard internazionali costituiscano la nostra stella polare. E dovremmo impegnarci per garantire l'effettiva applicazione del quadro normativo risultante dall'implementazione di questi standard in ciascuna giurisdizione del G20'. Le disposizioni di Basilea III prevedono una serie di misure volte a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2007-2008. Il responsabile della vigilanza Bce riconosce che esistono 'variazioni locali': le giurisdizioni decidono sull'ambito di applicazione degli standard; possono imporre requisiti piu' rigorosi. E, 'cosa molto piu' preoccupante, fanno scelte non conformi, come ha fatto ripetutamente la Ue.

Cio' e' indesiderabile e dannoso. Per evitare quest'ultima ipotesi, personalmente preferirei un accordo internazionale che porti a un'attuazione diretta e automatica degli standard di Basilea, o almeno di un loro sottoinsieme chiave, nel quadro normativo delle giurisdizioni partecipanti. Cio' dovrebbe seguire un processo con garanzie politiche simile a quello progettato nella Ue per i principi contabili internazionali. Ma finche' l'attuazione segue processi molto diversi tra le giurisdizioni, dobbiamo accettare che le deviazioni rimangano possibili e, ahime', probabili'.

Passando in rassegna la difficolta' a dare affidamento alle comparazioni tra i due sistemi bancaria e le rispettive regolazioni di vigilanza, Enria ha spiegato che cio' occorre chiedersi e' questo: le banche europee dovrebbero far fronte a requisiti piu' bassi nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale statunitense? Enria ha raccontato che la Bce ha provato ad attribuire alle banche europee le dimensioni adottate dalla legislazione statunitense, applicando loro le regole statunitensi e mappandole in uno 'stress capital buffer' proporzionale al loro profilo di rischio, in modo da includere la dimensione del pilastro 2 (controllo prudenziale). Ne risulta che, contrariamente 'alla narrativa opposta del settore bancario il requisito medio per gli istituti significativi dell'unione bancaria europea nel loro insieme sarebbe leggermente piu' elevato secondo le regole statunitensi'. I requisiti sarebbero significativamente piu' elevati per le banche di rilevanza sistemica, mentre sarebbero inferiori per la maggior parte delle banche europee di medie e piccole dimensioni incluse nel campione.

Sotto tiro anche l'argomento del mondo bancario che ritiene che qualsiasi forma di soglia minima standardizzata e' particolarmente costosa per loro perche', a differenza delle banche statunitensi, mantengono tutti i loro portafogli ipotecari in bilancio e non possono scaricare la maggior parte dei loro mutui su Fannie Mae e Freddie Mac negli Usa.

'Non abbiamo visto prove convincenti a sostegno di questa visione. Al contrario, partendo dal presupposto molto semplicistico che le banche europee di rilevanza sistemica possano scaricare la 'parte del leone' sui loro portafogli ipotecari, la nostra analisi rileva che nello scenario controfattuale esse si troverebbero comunque ad affrontare requisiti piu' elevati ai sensi delle attuali norme statunitensi'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 14-09-23 19:12:46 (0690) 5 NNNN