Banche: Elderson, ostacoli all'integrazione transfrontaliera da fattori estranei a vigilanza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - Elderson ha indicato che la vigilanza Bce ha adottato misure importanti per affrontare gli ostacoli all'integrazione bancaria transfrontaliera. Ha citato la guida in cui si afferma che le fusioni transfrontaliere all'interno dell'area dell'euro saranno trattate allo stesso modo delle fusioni nazionali; il principio in base al quale non ostacolera' le banche che desiderano convertire le filiali in succursali; al chiarimento sul fatto che le banche operanti a livello transfrontaliero tramite filiali possono richiedere deroghe per la liquidita' in comune tra entita' giuridiche. E che 'finche' i requisiti prudenziali regolamentari saranno rispettati, non ostacoleremo il consolidamento bancario transfrontaliero e l'integrazione transfrontaliera piu' in generale, anzi'. Tuttavia, ecco il punto, nonostante tali sforzi i progressi nell'integrazione finanziaria nell'area dell'euro rimangono limitati.

In questo contesto, 'raggiungere un accordo politico sul terzo pilastro dell'unione bancaria, un sistema europeo di assicurazione dei depositi, e' piu' che mai fondamentale.

Inoltre, e' fondamentale evitare un'indebita frammentazione del mercato unico e un impatto ingiustificato sulle liberta' sancite dal Trattato'.

Per l'esponente Bce 'l'Europa a un bivio: e' giunto il momento di completare il mercato unico', sulla scia di quanto indicava 40 anni fa Jacques Delors nel suo celebre "Libro Bianco". Interessante questo passaggio del suo intervento alla conferenza Srb: il Libro Bianco fu una delle pietre miliari dell'evoluzione politica dell'Europa unita, venne concepito come una soluzione per affrontare le sfide che affliggevano l'Europa nel 1985: eurosclerosi, crisi di competitivita', tensioni politiche paralizzanti. Per Elderson ci si trova in un bivio simile, 'questa volta di fronte a sfide ancora piu' grandi. La frammentazione geopolitica e' in aumento, alimentando la domanda di maggiore autonomia strategica per garantire che rimaniamo padroni del nostro destino. Le nostre economie stanno attraversando profondi cambiamenti strutturali mentre affrontiamo le transizioni verso l'energia pulita e il digitale. Nel frattempo, cresce la preoccupazione di perdere competitivita', il che rischia di minacciare gli standard di vita europei'.

