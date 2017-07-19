Banche: Eba propone semplificazione quadro patrimoniale bancario -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 giu - L'Eba raccomanda diverse misure di semplificazione: un sistema microprudenziale piu' snello; preservare l'attuale insieme di strumenti microprudenziali basati sul rischio, inclusi i requisiti del pilastro 1 e del cosiddetto pilastro 2 e le linee guida del pilastro 2 chiarendone e rafforzandone i rispettivi ruoli (il pilastro 2 e' il requisito patrimoniale specifico per singola banca che si applica in aggiunta al requisito patrimoniale minimo di primo pilastro); concentrare gli strumenti di vigilanza sui rischi specifici dell'istituzione e sui rischi emergenti; eliminare le considerazioni macroprudenziali dal sistema microprudenziale; semplificare il sistema del coefficiente di leva finanziaria (Lr) convertendo il requisito Lr del pilastro 2 in un cuscinetto (buffer) e rimuovendo le linee guida relative.

Per quanto riguarda la semplificazione del sistema macroprudenziale viene indicata la necessita' di combinare l'attuale buffer di capitale anticiclico (CCyB) e il buffer per il rischio sistemico (SyRB) in un unico buffer supportato da una metodologia comune di alto livello; poi l'aggiornamento del quadro O-Sii (banche di rilevanza sistemica nazionale), con miglioramenti alla metodologia di punteggio e considerando la calibrazione del buffer. Per quanto concerne la struttura della risoluzione si tratta di semplificare il quadro Mrel, compreso l'allineamento delle definizioni di Tlac e risorse ammissibili Mrel, riducendo le metriche e semplificando gli aggiustamenti, per ridurre la complessita' operativa (Mrel, minimum requirement for own funds and eligible liabilities, requisito che si applica a tutte le banche europee, indipendentemente dalla loro dimensione; Tlac, totallLoss absorbing capacity, standard globale che si applica esclusivamente alle grandi banche sistemiche globali).

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(RADIOCOR) 16-06-26 11:00:16 (0252) 5 NNNN