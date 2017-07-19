Dati
            Banche: Del Vecchio jr, governo? Ci considera imprenditori di livello

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - 'Sicuramente ci considerano e considerano chi avuto la visione, e chi ha continuato l'esecuzione di questa visione' come 'manager e imprenditori di livello'. Cosi' Leonardo Maria del Vecchio, intervistato su La7, a chi gli chiedeva se il governo, a suo giudizio, considerasse i protagonisti delle recenti scalate bancarie come 'imprenditori e finanzieri amici'.

