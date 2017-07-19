Banche: da Abi guida su protezione contro truffe che sfruttano AI -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - La guida poi include diverse altre indicazioni. Secondo gli esperti dell'Abi, ad esempio, e' importante anche non seguire istruzioni fornite telefonicamente da sconosciuti, come finti operatori bancari, falsi rappresentanti di istituzioni o delle forze dell'ordine, soprattutto se chiedono di condividere credenziali di accesso o di trasferire denaro verso conti non verificati. Poi bisogna anche diffidare di proposte di guadagni facili, elevati e privi di rischio diffuse via e-mail o sui social network e in ogni caso, prima di effettuare investimenti importanti, l'Abi suggerisce di informarsi sull'affidabilita' dell'offerta, rivolgendosi solo a professionisti abilitati.
