Banche: Corte conti Ue, meno rischi finanziari con risoluzione ma stare attenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - Per l'esercizio finanziario 2021, rileva la Corte dei conti, la Commissione e il Consiglio non hanno indicato alcuna passivita' potenziale, mentre il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board - Srb) ne ha indicate alcune in relazione a contenziosi pendenti sui contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico (Srf)), un fondo che puo' essere utilizzato per sostenere le risoluzioni bancarie. La Corte ritiene che l'informativa sia adeguata, ma raccomanda di migliorare il monitoraggio del rischio finanziario e il metodo per calcolare eventuali rimborsi di spese legali. A partire dalla risoluzione del Banco Popular Espanol nel 2017, sono state intentate svariate azioni legali a livello nazionale e della Ue. Quest'anno la Corte di giustizia europea ha respinto cinque cause chiave presentate contro la decisione di risoluzione. Sebbene in passato il Srb avesse valutato come remota la probabilita' di perderle, il loro rigetto ha ulteriormente ridotto i rischi finanziari. Per l'esercizio finanziario 2021 il Board non ha indicato alcuna passivita' potenziale connessa a cause a livello Ue. La Corte dei conti europea non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica questa valutazione. Quanto ai procedimenti a livello nazionale, il Srb si basa sulle informazioni comunicate dall'autorita' nazionale di risoluzione spagnola. Queste, tuttavia, sono pervenute dopo la chiusura dei conti da parte del Srb. Per i conti del 2022, tali informazioni andrebbero raccolte prima e inglobate nel processo, raccomanda la Corte. Quanto al contenzioso sul calcolo dei contributi delle banche al Single resolution fund, la Corte osserva che quest'ultimo ha rivalutato le passivita' potenziali connesse e ha indicato un importo decisamente inferiore a quello del 2020. Per il 2021, ha indicato passivita' potenziali per 5,5 milioni di euro in relazione a 63 azioni legali a livello Ue e nessuna in relazione ai procedimenti nazionali, in linea con una sentenza della Corte di giustizia che ha statuito che i giudici nazionali non hanno la facolta' di annullare tali decisioni. Nei conti e' stato indicato un importo di 2,55 milioni di euro per l'eventuale indennizzo di spese legali. Il metodo applicato per quantificare questi costi andrebbe affinato, secondo la Corte dei conti europea, per tener conto in particolare delle specificita' delle singole cause. Inoltre, il Srb dovrebbe migliorare l'informativa sulle passivita' potenziali riconducibili alle cause in cui il rischio di esborso dal Fondo di risoluzione unico e' considerato 'possibile', anche se l'esposizione finanziaria non puo' essere stimata in modo attendibile. A livello nazionale sono pendenti piu' di 900 procedimenti amministrativi e giudiziari connessi alla risoluzione del Banco Popular Espanol. A livello Ue, il Tribunale ha respinto due azioni per ottenere l'annullamento delle decisioni Srb di non procedere a risoluzione per la ABLV Bank. Quanto al contenzioso relativo alla decisione di non procedere a risoluzione per la PNB Banka, il Tribunale ha deciso di attendere che giungano allo stadio deliberativo definitivo le cause connesse intentate contro la dichiarazione di 'dissesto o rischio di dissesto' formulata dalla Bce. Nel rapporto si segnala che sono state presentate alcune nuove azioni le cui potenziali ricadute finanziarie saranno prese in considerazione soltanto nei conti del prossimo esercizio. Le tensioni geopolitiche hanno provocato il deterioramento della situazione di liquidita' della Sberbank Europe AG (di proprieta' della Sberbank russa, la cui quota di maggioranza e' detenuta dalla Federazione russa) e delle sue controllate in Croazia e Slovenia, che la Bce ha giudicato 'in dissesto o a rischio di dissesto'. Il Single resolution board ha cosi' deciso di adottare programmi di risoluzione. La Sberbank Europe e la Sberbank russa hanno chiesto l'annullamento di tali decisioni citando in giudizio il Srb, la Commissione e il Consiglio.

