Banche: con accordo Ue fallimenti gestiti senza gravare su contribuenti

L'intesa tra Consiglio e Parlamento su quadro gestione crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 giu - Con l'accordo raggiunto fra Consiglio Ue e Parlamento e che adesso dovra' essere definito in via ultimativa dal punto di vista giuridico a livello tecnico, prima di diventare legge europea, sara' facilitato l'accesso delle banche in difficolta' alle reti di sicurezza finanziate dal settore - ovvero i fondi di risoluzione nazionali e, nell'Unione bancaria, il Fondo di risoluzione unico (Srf) - per finanziare la loro risoluzione e l'eventuale uscita dal mercato. Si tratta dell'intesa per rafforzare il quadro europea di gestione delle crisi bancarie. Al centro della normativa l'uso dei fondi di garanzia dei depositi per "colmare il divario", ovvero utilizzare tali fondi per integrare le riserve di assorbimento delle perdite di una banca in difficolta', costituite da fondi propri e passivita' convertibili (Mrel), che garantiscono che le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai creditori della banca. Di conseguenza, le banche con un Mrel insufficiente al momento della risoluzione possono, come ultima risorsa, fare affidamento sugli schemi di garanzia dei depositi (Dgs) o sui fondi di risoluzione (o sul Single resolution fund nell'Unione bancaria) per finanziare la loro risoluzione senza ricorrere al bail-in dei depositanti. Per la commissaria ai servizi finanziari Albuquerque l'accordo 'rafforza la promessa fondamentale dell'Unione bancaria: i fallimenti bancari possono essere gestiti in modo efficiente,.

equo e senza gravare sui contribuenti' .

