Banche: con accordo Ue fallimenti gestiti senza gravare su contribuenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 giu - Per salvaguardare la stabilita' finanziaria e mantenere la disciplina di mercato, i colegislatori hanno concordato che l'accesso alle reti di sicurezza finanziate dal settore sara' soggetto a rigorose garanzie, garantendo che il Mrel rimanga la principale linea di difesa e che l'azzardo morale sia ridotto al minimo.

Secondo il dispositivo una procedura di risoluzione puo' essere avviata solo se considerata nell'interesse pubblico.

Il nuovo quadro chiarisce come l'attuale valutazione dell'interesse pubblico debba essere condotta dalle autorita' di risoluzione; amplia i criteri che danno priorita' alla risoluzione rispetto alla liquidazione quando questa sia piu' idonea a garantire la stabilita' finanziaria e la tutela dei depositanti. Cio' aumenta la probabilita' che una banca ottenga una valutazione dell'interesse pubblico positiva, ma garantisce che la liquidazione rimanga l'opzione predefinita per la gestione delle banche in dissesto nella maggior parte dei casi, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni.

La nuova normativa prevede inoltre che, nella valutazione delle perturbazioni dell'economia reale, l'autorita' di risoluzione debba concentrarsi sia sul livello nazionale che su quello regionale, riflettendo il potenziale impatto di alcune banche di piccole e medie dimensioni.

Si prevede un approccio armonizzato per l'esecuzione del cosiddetto "test del costo minimo" al fine di determinare se una banca possa utilizzare le risorse dello schema di garanzia dei depositi anziche' ricorrere ad altre misure come la liquidazione tramite una procedura di insolvenza.

Garantisce che l'utilizzo dei fondi degli schemi non possa superare l'importo dei depositi coperti detenuti dalla banca in questione.

Viene mantenuta l'attuale preferenza per il rimborso dei depositanti protetti in prima istanza e una seconda fascia per i depositi di famiglie e pmi non coperti. Questo ordine di preferenza migliorera' la tutela dei depositanti e contribuira' a preservare la fiducia nel sistema bancario, garantendo al contempo la continuita' operativa.

Un pilastro centrale del quadro regolamentare e' costituito dal requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili (il Mrel appunto): garantisce che le banche dispongano di una capacita' di assorbimento delle perdite sufficiente a sostenernee la risoluzione. Tuttavia, segnala il Consiglio, nella pratica, molte banche di piccole e medie dimensioni faticano a raggiungere gli obiettivi Mrel a causa della loro dipendenza dai depositi e dell'accesso limitato ai mercati dei capitali. Questo "gap di finanziamento" ha indotto le autorita' nazionali a privilegiare la liquidazione o gli aiuti di Stato rispetto alla risoluzione, compromettendo l'efficacia del quadro di gestione delle crisi e creando potenziali rischi per la stabilita' finanziaria.

La revisione del Cmdi (crisis management and deposit insurance) modifica la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche o "Brrd, il regolamento 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico o "Srmr, la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi o DFgsd.

