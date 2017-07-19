Banche: Cgia, tornano a crescere prestiti a imprese, +5,5 mld da inizio anno -2

Al top Aosta (+18,3%), male Regione Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Tra il 31 dicembre del 2024 e la fine dello scorso mese di luglio, quasi la meta' delle province italiane non ha ancora visto aumentare i prestiti bancari alle imprese. Le situazioni piu' difficili permangono a Imperia e Prato che hanno registrato una diminuzione in valore percentuale dell'ammontare del credito alle imprese entrambe del 5,6%. Seguono Vercelli con il -5,7% (pari a -81,6 milioni di euro) e Avellino con il -5,8% (-109 milioni). Tra le realta' piu' virtuose, invece, Aosta che guida questa particolare graduatoria nazionale con un aumento del 18,3% (+284,6 milioni di euro) seguita da Trieste con il +12,8% (+383,5 milioni) e Oristano con il +9,2% (+65,7 milioni). Tra le grandi aree economico/produttive del Paese spicca il +4,1% di Roma (+2,3 miliardi) che occupa l'ottavo posto, il +3,4% di Bergamo (+530 milioni) che si colloca al 16esimo posto, il +2,6% di Firenze (+329,2 milioni) che si piazza al 22esimo posto e il +2,2% di Milano (+2,3 miliardi) che si posiziona al 28esimo posto. A livello regionale spicca la contrazione degli impieghi registrata in Veneto: una caduta verticale che dura ininterrottamente dal 2011. In questi ultimi sette mesi, le banche hanno decurtato alle imprese 868 milioni di euro (-1,4%) di prestiti. La Cgia sottolinea come la 'scomparsa' di Antonveneta (2013), di Veneto Banca, della Banca Popolare di Vicenza e del Banco Popolare (queste ultime tre tutte nel 2017) 'continuano a produrre effetti negativi ancora adesso'.

Male anche l'Umbria (-1,4% pari a -125 milioni di euro) e, in particolare, il Molise (-2,1% pari a -28 milioni).

com-Mar

(RADIOCOR) 18-10-25 13:21:08 (0266) 5 NNNN