Banche: Buch, stablecoin e intermediari non bancari obbligano a rafforzare resilienza operativa -2

Stress test tematico specifico per ogni banca, rischio effetto dazi piu' alti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - Roma, 13 ott - Buch ha indicato lo stress test tematico del prossimo anno, quando si lavorera' su quali scenari di rischio geopolitico specifici per ogni banca potrebbero influire su redditivita', solvibilita' e liquidita' delle banche, integreera' lo stress test di quest'anno, che presuppone uno scenario comune. Nelle loro proiezioni finanziarie e patrimoniali, le banche prevedono attualmente solo un leggero calo della loro redditivita' quest'anno e nei prossimi anni. Tuttavia, dice Buch, 'dazi piu' elevati potrebbero portare a un rallentamento economico piu' marcato di quanto attualmente previsto e le banche potrebbero subire variazioni nelle valutazioni di mercato, una crescita piu' debole dei prestiti, maggiori accantonamenti per perdite su crediti e una minore redditivita''.

