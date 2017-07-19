Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Banche: Buch, stablecoin e intermediari non bancari obbligano a rafforzare resilienza operativa -2-

            Stress test tematico specifico per ogni banca, rischio effetto dazi piu' alti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - Roma, 13 ott - Buch ha indicato lo stress test tematico del prossimo anno, quando si lavorera' su quali scenari di rischio geopolitico specifici per ogni banca potrebbero influire su redditivita', solvibilita' e liquidita' delle banche, integreera' lo stress test di quest'anno, che presuppone uno scenario comune. Nelle loro proiezioni finanziarie e patrimoniali, le banche prevedono attualmente solo un leggero calo della loro redditivita' quest'anno e nei prossimi anni. Tuttavia, dice Buch, 'dazi piu' elevati potrebbero portare a un rallentamento economico piu' marcato di quanto attualmente previsto e le banche potrebbero subire variazioni nelle valutazioni di mercato, una crescita piu' debole dei prestiti, maggiori accantonamenti per perdite su crediti e una minore redditivita''.

            Aps

            (RADIOCOR) 13-10-25 15:53:01 (0450) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.