Banche: Bonomi, non in vista stretta credito, sistema e' **liquido** - RPT

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - "Auspico che non ci sia una stretta sul credito, ma credo di non ravvisare in questo momento motivi per cui si vada in quella direzione. Il sistema e' **liquido**, le imprese sono **liquide**, se c'e' una politica industriale che sostiene gli investimenti non vedo problemi di questo tipo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al 29esimo Congresso Assiom Forex, intervistato prima della tavola rotonda organizzata in collaborazione con Radiocor - Il Sole 24 Ore.

