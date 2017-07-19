Banche: Biffi (Assolombarda), sostengano investimenti per sviluppo imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - "Abbiamo bisogno di un sistema bancario costruito per la crescita, non soltanto per la stabilita'. Un sistema in grado di sostenere gli investimenti e di assumere rischio quando quel rischio e' legato a progetti industriali solidi". Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda all'Assemblea Generale di Assolombarda, dedicata alle sfide della competitivita' e della politica industriale. "In questi anni - ha proseguito - abbiamo lavorato molto con le banche e voglio ringraziarle per il percorso fatto insieme, che ha permesso di avvicinare sempre di piu' il credito ai progetti di crescita delle imprese. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma il lavoro non e' finito: investimenti, tecnologie e mercati stanno cambiando e richiedono una maggiore capacita' di sostenere chi decide di investire. E anche le risorse pubbliche devono essere utilizzate meglio - ha concluso - come leva per mobilitare capitale privato attraverso garanzie e strumenti capaci di ridurre il rischio e attrarre investimenti verso iniziative con concrete prospettive di mercato'.

Cog-Enr-Lab

(RADIOCOR) 12-10-26 11:59:59 (0208) 5 NNNN