Banche: Abi, a febbraio in calo tassi per le imprese al 5,37%

Frenata per gli impieghi -2,7% (IL Sole 24 ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Tassi in calo a febbraio per imprese e famiglie. Lo indica il rapporto mensile dell'Abi. Il mese scorso il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese e' sceso al 5,37% dal 5,48% di gennaio (5,45% a dicembre). Il tasso medio sui nuovi mutui casa e' invece sceso al 3,9% dal 3,98% di gennaio (4,42% a dicembre). Invariato il tasso medio sul totale dei prestiti in essere (vecchi e nuovi ) al 4,78%.

Il rapporto dell"Abi conferma poi la frenata degli impieghi per l'undicesimo mese consecutivo: -2,7% a febbraio il dato che considera gli impieghi a famiglie e imprese con uno stock di 1.279 miliardi.

Red-Rro

