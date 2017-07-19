Banca Valsabbina: utile I sem -24% a 25 mln, margine intermediazione sale a 135,4 mln

Su risultato pesano imposte, rettifiche e investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ago - Banca Valsabbina ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 25 milioni di euro, -24,2% dai circa 33 milioni dello stesso periodo del 2025. Sul risultato hanno pesato "maggiori imposte, rettifiche prudenziali e investimenti a supporto dell'avviata espansione", precisa l'istituto in una nota. Le masse amministrate hanno invece raggiunto il massimo storico di 15,16 miliardi (+11,1%) e di oltre 1,5 miliardi in dodici mesi.

I ricavi bancari segnano una crescita. Il margine di interesse e' aumentato dell'8,7% a 90,1 milioni (da 82,9 milioni), sostenuto "dal rendimento positivo del portafoglio titoli" e dal minore costo della raccolta da clientela, mentre il margine di intermediazione e' salito del 6,5% a 135,4 milioni. I costi operativi sono cresciuti dell'11,3% a 81,4 milioni, soprattutto per le nuove assunzioni e gli investimenti in tecnologia. La raccolta diretta e' cresciuta del 5% a 6,31 miliardi, quella indiretta del 19% a 4,43 miliardi e la raccolta complessiva del 10,4% a 10,74 miliardi. Sul fronte patrimoniale, il Cet 1 ratio fully loaded e' diminuito al 14,67% dal 15,07% e il total capital ratio al 17,54% dal 17,90%.

Il piano di espansione punta a portare la rete a 84 filiali entro il 2027. I dipendenti sono aumentati del 12,3% a 1.049, con 88 assunzioni nel semestre, mentre i conti correnti hanno superato quota 117.500 (+6.500 in un anno). 'L'andamento aggiornato delle masse amministrate e le principali numeriche permettono di prefigurare performance migliorative rispetto alle attese', ha dichiarato nella nota il presidente Renato Barbieri.

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(RADIOCOR) 06-08-26 10:29:40 (0279) 5 NNNN