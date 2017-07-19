Banca Sella: maltempo, iniziative per famiglie e imprese in Sicilia, Sardegna e Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Banca Sella ha avviato una serie di interventi concreti per sostenere i propri clienti, famiglie e imprese, dei territori colpiti dai violenti eventi atmosferici che hanno interessato negli scorsi giorni Sicilia, Sardegna e Calabria. Per le famiglie e le imprese che hanno subi'to danni a beni mobili e immobili e' prevista l'offerta di finanziamenti a condizioni di favore per supportare la liquidita' e sostenere la continuita' delle attivita' economiche. A queste misure si aggiunge la possibilita' di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari alle famiglie e dei mutui e finanziamenti alle imprese per un massimo di 12 mesi in conformita' con le ordinanze che saranno eventualmente emanate. Le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 marzo con un'autocertificazione dei danni subi'ti da presentare in una delle succursali di Banca Sella sul territorio.

