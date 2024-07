Banca Sella: con Bei stanzia 200 mln per facilitare credito imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca Sella hanno siglato un accordo di finanziamento da 100 milioni di euro per sostenere gli investimenti, il fabbisogno di capitale circolante e di liquidita' delle piccole e medie imprese (Pmi) e delle Mid-cap, con particolare attenzione all'innovazione di prodotti e processi e a progetti realizzati nelle regioni di coesione. Banca Sella, si legge in una nota, per 'rafforzare ulteriormente il proprio impegno a supporto delle imprese del territorio', si impegna, inoltre, a mettere a disposizione delle imprese altri 100 milioni di euro in aggiunta a quanto previsto dall'accordo con la BEI, portando quindi le risorse a disposizione delle Pmi e Mid cap a 200 milioni di euro.

Le imprese potranno richiedere l'erogazione di un finanziamento con tasso di interesse agevolato, che avra' un importo massimo di 12,5 milioni di euro con una durata minima di 25 mesi. L'accordo prevede che almeno il 30% delle risorse messe a disposizione dalla Bei sia destinato al finanziamento di imprese orientate all'innovazione o in rapida crescita, che hanno necessita' di promuovere, ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, di acquistare prodotti per modernizzare il proprio business o implementare processi innovativi. Un altro 20%, inoltre, dovra' essere destinato a progetti o imprese che operano nelle Regioni di coesione (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria) coerentemente con la politica di sviluppo regionale a livello economico, sociale e territoriale promossa dall'Ue.

Enr-

(RADIOCOR) 09-07-24 18:33:37 (0580) 5 NNNN