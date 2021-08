Banca Mondiale: sospende aiuti finanziari all'Afghanistan, preoccupa presa del potere dei talebani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 ago - La Banca mondiale ha interrotto gli aiuti finanziari all'Afghanistan, esprimendo serie preoccupazioni sulle "prospettive di sviluppo del Paese e in particolare per le donne", ora che i talebani hanno preso il potere. Lo si legge in una nota stampa dell'istituzione. "Abbiamo sospeso gli esborsi per le nostre operazioni in Afghanistan e stiamo monitorando e valutando attentamente la situazione, in linea con le nostre politiche e procedure interne". La decisione e' frutto delle consultazioni "con la comunita' internazionale e i partner per lo sviluppo". "Insieme ai nostri partner - si legge nella nota - stiamo esplorando modi per preservare i guadagni sullo sviluppo duramente conquistati e continuare a sostenere il popolo afgano".

