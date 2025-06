Banca Ifis: ricerca, sostegno all'Istituto veneto medicina molecolare (Vimm)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Banca Ifis ha sostenuto l'Istituto Veneto di medicina molecolare (Vimm) nell'acquisto di un Microscopio Lightsheet per lo studio delle patologie neuromuscolari e metaboliche. Grazie a questo innovativo strumento tecnologico, i ricercatori del Vimm potranno avanzare nella ricerca scientifica realizzando modelli tridimensionali di malattia, pionieristici a livello europeo. L'iniziativa e' stata presentata a Padova presso la sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica avanzata. 'Il contributo di Banca Ifis e' fondamentale non solo per il contributo che offre in termini di acquisto di dotazioni e piattaforme di imaging sofisticate, ma anche per la capacita' di comprendere le nostre esigenze e affiancare le nostre scelte e i nostri ricercatori', ha sottolineato Giustina Destro, presidente della Fondazione per la Ricerca biomedica avanzata - Vimm. 'Banca Ifis e' fortemente impegnata a dare il proprio contributo alla ricerca, sostenendo la comunita' scientifica e una nuova generazione di giovani ed eccellenti ricercatori. Investire sul futuro significa impegnarsi per migliorare la salute e la qualita' della vita delle persone.

La nostra Banca e' stata la prima ad aderire all'iniziativa 'Adotta un ricercatore', lanciata dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus di Padova e oggi questa partnership, ormai quinquennale, in un territorio come quello del Veneto molto caro alla nostra realta', rappresenta piu' che mai un prezioso tassello della nostra strategia di sostenibilita' all'interno del Social Impact Lab Kaleidos, che abbiamo costituito proprio per promuovere progetti ad alto impatto sociale', dichiara Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

