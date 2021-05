Banca Ifis: Market watch Pmi, digitalizzazione Pa accelera investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - La digitalizzazione della Pubblica amministrazione non solo facilita le Piccole e medie imprese d'Italia, ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva l'osservatorio Market watch Pmi con una survey realizzata dall'Ufficio studi di Banca Ifis in collaborazione con Format research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane. Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un'impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, mentre un 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sara' un vantaggio nel prossimo futuro. Pesa per il 43% la quota parte delle attivita' gia' digitalizzate che le Pmi svolgono con la Pa. La digitalizzazione del Pubblico ha spinto ben il 74% delle imprese ad accelerare gli investimenti tecnologici per arricchire e allineare i propri processi. Gli investimenti delle aziende sono stati concentrati su piu' aspetti: firma digitale (48%), Spid (41%) e Pec (32%). Il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione documentale, sempre il 16% delle Pmi ha acquisito software per la finanza e la contabilita', mentre l'11% ha digitalizzato la modulistica.

