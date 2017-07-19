Banca Ifis: Lombardia genera 23% Pil nazionale e 26% export (Market Watch)

Dati presentati all'Innovation Days del Sole 24 Ore a Brescia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - La Lombardia rappresenta il baricentro dell'economia italiana, con una capacita' produttiva e una proiezione internazionale senza eguali nel Paese. La Regione genera il 23% del Pil nazionale e concentra oltre il 26% dell'export italiano, consolidando il proprio ruolo di locomotiva anche in una fase segnata da incertezze geopolitiche, costi energetici elevati e una domanda interna ancora debole. Sono queste le principali evidenze del Market Watch di Banca Ifis dedicato all'economia della Lombardia e presentato a Brescia in occasione della tappa lombarda di Innovation Days organizzato da Il Sole 24 Ore. Entrando nel dettaglio del report, emerge poi come dopo tre anni di espansione generalizzata le Pmi lombarde stiano adottando un atteggiamento piu' prudente sugli investimenti.

Nel 2026 solo il 12% delle imprese prevede un aumento, mentre per oltre l'80% resteranno stabili. A rallentare maggiormente sono gli investimenti in sostenibilita', fatta eccezione per quelli con impatto diretto sui costi operativi. Proprio l'efficientamento energetico resta una priorita' per le aziende della Regione e coinvolge l'86% delle Pmi, a conferma di un approccio sempre piu' orientato alla redditivita'.

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(RADIOCOR) 28-04-26 11:05:35 (0305) 5 NNNN