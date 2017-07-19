Banca Ifis: Lombardia genera 23% Pil nazionale e 26% export (Market Watch) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - In questo quadro di maggiore cautela, la tecnologia rappresenta l'eccezione strutturale. Oltre tre Pmi lombarde su quattro utilizzano o prevedono di adottare soluzioni Cloud, mentre circa una su due e' gia' operativa - o lo sara' a breve - sull'Intelligenza Artificiale. L'IA non e' piu' percepita come una sperimentazione, ma come uno strumento in grado di generare benefici misurabili: +5% di fatturato medio, -7% sui costi operativi e +8% sulla redditivita'. La trasformazione tecnologica diventa cosi' un fattore chiave di competitivita' e tenuta in uno scenario di crescita selettiva. L'export si conferma una leva cruciale per compensare la debolezza del mercato interno. Il 52% delle Pmi lombarde esporta, una quota superiore di 7 punti percentuali rispetto alla media nazionale, e la propensione a guardare oltreconfine resta elevata. Nel 2025 la Lombardia ha continuato a rappresentare un pilastro dell'export italiano, con una quota pari al 26% del totale nazionale. Gli Stati Uniti assorbono circa il 9% dell'export regionale, ma la forte diversificazione dei mercati di sbocco riduce l'esposizione complessiva ai rischi legati ai dazi.

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(RADIOCOR) 28-04-26 11:05:18 (0302) 5 NNNN