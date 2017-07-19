Banca di Francia: lima previsioni crescita Pil 2026, ora vista a 0,4%

Ma per istituto economia rimane resiliente a venti contrari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - La Banca di Francia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil francese per il 2026. Ora stima un aumento dello 0,4%, limato dello 0,1% rispetto alle precedenti proiezioni.

Tuttavia, giudica l'economia francese 'resiliente' di fronte ai 'venti contrari'. "La crescita nel 2026 sara' relativamente modesta, ma non si trattera' certamente di un anno di rallentamento per l'economia francese", ha affermato Xavier Debrun, capo economista della Banca di Francia. La leggera revisione delle previsioni al ribasso e' dovuta innanzitutto a una crescita nel primo trimestre inferiore a quella inizialmente indicata dall'istituto. Pesano poi "il modesto aumento dei consumi delle famiglie", gli investimenti privati "meno dinamici" e un contributo limitato del commercio estero. Infine, la siccita' e le ondate di caldo estive hanno avuto, "per il momento", un impatto di 0,05 punti percentuali sulla crescita, ha precisato Xavier Debrun, anche se "complessivamente, nell'arco dell'anno, ci si aspetta che questi episodi di ondata di caldo incidano sulla crescita per 0,1 punti percentuali". L'economia del Paese, secondo quanto ha detto l'economista, sta "dimostrando resilienza". "Non vi sto descrivendo oggi un'economia in crisi - ha detto Debrun - ne' sull'orlo del baratro, ma piuttosto un'economia che resiste, anche se ci sono alcuni venti contrari specifici'. La Banca di Francia continua cosi' ad aspettarsi una "ripresa" della crescita nel 2027, allo 0,9%, una previsione invariata rispetto alle proiezioni pubblicate a giugno, seguita da un 1,2% nel 2028. Tale andamento dovrebbe essere trainato dai consumi e dal commercio estero, che secondo l'istituto dovrebbero tornare a crescere entro il 2027, grazie in particolare a un calo dell'inflazione. Anche l'Insee nei giorni scorsi ha tagliato le stime sulla crescita del Pil francese allo 0,4% (dal precedente 0,7%), indicando che il Paese negli ultimi mesi ha "perso terreno" rispetto al resto d'Europa e che si sta muovendo "in controtendenza rispetto agli Stati vicini".

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(RADIOCOR) 15-09-26 19:08:29 (0702) 5 NNNN