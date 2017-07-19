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            Balneari: Tar Lazio conferma 27 concessioni fino al 2033 a Fiumicino

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Una decisione di rilievo per l'intero comparto balneare arriva dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato il provvedimento che dichiarava l'inesistenza di 27 concessioni demaniali marittime con scadenza al 2033 a Fiumicino. Secondo Federbalneari si tratta di un risultato di portata nazionale: a Fiumicino risultano oggi 27 titoli confermati su un totale di 110 concessioni, che segnano un passaggio fondamentale per la stabilita' e la continuita' del settore. Il presidente nazionale di FederBalneari Italia, Marco Maurelli, dichiara: 'Questo e' un grande risultato a livello nazionale e il merito va riconosciuto al lavoro svolto sul territorio. I ricorsi sono stati promossi da noi e rappresentano una battaglia portata avanti con determinazione fin dall'inizio'.

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            (RADIOCOR) 15-04-26 14:19:13 (0442)PA,INF 5 NNNN

              
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